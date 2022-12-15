السلطات العراقية تنفي اختفاء صحفي أمريكي في بغداد

نفى اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم الخميس اختفاء صحفي أمريكي في بغداد.

وقال في بيان صحفي: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اختفاء مواطن أمريكي في وسط أو جنوب العراق بظروف غامضة، يعمل صحفيا".

وأضاف أن "هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له".

وتابع رسول: "ندعو وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصرا".

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (اختفاء مواطن أمريكي في وسط أو جنوب العراق بظروف غامضة، يعمل صحفيّاً) نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا أساس له.

كما ندعو وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 15, 2022

يذكر أن منصات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، نقلت معلومات عن اختفاء صحافي أمريكي في "ظروف غامضة".

من جهتها ذكرت مؤسسة "ناليا" الإعلامية التي تمتلك مجموعة قنوات NRT في بيان صحفي، أن "الصحفي الأمريكي كولن روس الذي يعمل رئيسا لتحرير القسم الإنجليزي، اختفى منذ أسبوع في وسط أو جنوب العراق".

المصدر: RT