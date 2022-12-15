تونس.. اعتقال صيدلي وجزائريين حاولوا تهريب آلاف الأقراص المخدرة للجزائر

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية "سوسة 2" في تونس بالاحتفاظ بصيدلي، وجزائريين بعد محاولة تهريب أقراص مخدرة للجزائر.

وكشفت محاضر البحث أن صيدليا بمدينة سوسة (140 كم جنوب العاصمة) يتاجر في مجال بيع الأقراص المخدرة إلى جزائريين اثنين بغاية تهريبها إلى الجزائر.

وأفادت بأنه وبتعميق التحريات تبين أن الصيدلي يستعين بموظف بشركة لتوزيع الأدوية لجلب الأقراص المخدرة وبيعها.

وأوضحت المحاضر أن قوات الأمن راقبت الموظف بشركة توزيع الأدوية وضبطته على متن سيارة تابعة للمؤسسة، حيث عثرت بداخلها على 10.000 قرص مخدر ومبلغ مالي قدره 25 ألف دينار (قرابة 7600 دولار).

وصرح الموظف بأنه كان ينوي نقل الأقراص إلى جزائري تم ضبطه هو الآخر بجهة الوردانين في ولاية المنستير شمال شرق تونس، مؤكدا أنه ينشط في تجارة الأقراص المخدرة مع الصيدلي الذي تم القبض عليه.

وأشارت "موزاييك" إلى أن التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة متواصلة إلى حين إحالتهم على أنظار القضاء.

المصدر: "موزاييك"