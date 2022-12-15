الجيش المصري يعلن إحباط عملية تهريب في البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ، أن القوات البحرية المصرية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر.

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وقال البيان إنه "وردت معلومات تفيد باعتزام إحدى العائمات القيام بعملية تهريب للمواد المخدرة في نطاق الأسطول الجنوبي، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لمعارضة العائمة المشتبه بها لتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، وخلال إجراءات التفتيش تم العثور على عدد 113 لفافة من المواد المخدرة، وتم تسليم المواد المخدرة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".

وأضاف أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين وحماية الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القوات المسلحة المصرية تولي قيادة قوة المهام المشتركة (153) والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة.

المصدر: RT