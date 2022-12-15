ميقاتي يدعو إلى التحلي بالحكمة بعد مقتل جندي إيرلندي من قوات الـ"يونيفيل"

أبدى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي أسفه للحادث الذي تعرضت له الدورية الإيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام جنوبي البلاد، داعيا إلى التحلي بالحكمة وسعة الصدر.

وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأن ميقاتي أعرب عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية، متمنيا الشفاء للجرحى منهم، مشددا على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلا.

2/4 وفي هذه المناسبة شدد الرئيس ميقاتي على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلا ، مناشدا حميع الاطراف التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن ...@LebarmyOfficial@UNIFILArabic — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 15, 2022

وناشد ميقاتي جميع الأطراف "التحلي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن"، منوها بـ"التضحيات التي تبذلها قوات "اليونيفيل" في سبيل حفظ السلام في الجنوب ، بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما".

وقد أجرى ميقاتي اتصالين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لليونيفيل الجنرال آرولدو لازارو، واطلع منهما على ملابسات الحادث. كما أبرق إلى رئيس إيرلندا مايكل دانيال هيغينز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معزيا ومعبرا عن تضامنه معهما في هذا الحادث الأليم.

المصدر: RT