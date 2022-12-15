"افتكروه مصري".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية قرب حدود مصر ويقتل أحد مواطنيه

قتل الجيش الإسرائيلي شخصا على الحدود المصرية، ادعى أنه كان يحاول تهريب كمية من المخدرات، وكشف أنه مواطن إسرائيلي وليس مصريا.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مقاتلي الجيش الإسرائيلي هرعوا إلى الحدود المصرية بعد اكتشافهم محاولة تهريب مخدرات في موقعين مختلفين، وفتحوا النيران على المشتبه بهم، وقتل أحدهم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن القتيل من سكان بدو الشتات، وتوفى متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص الجنود.

وصرح ناطق بإسم الجيش الإسرائيلي بأن المراقبة على الحدود حددت عددا من المشتبه بهم في محاولة تهريب مخدرات، وأن قوة الجيش الإسرائيلي التي تم إرسالها إلى مكان الحادث أطلقت النيران كجزء من نشاطها لإحباط التهريب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أحبط محاولة لتهريب مخدرات عبر الحدود المصرية الأسبوع الماضي، بوزن 75 كيلو غراما، واعتقل ثلاثة أشخاص بشبهة تهريب المخدرات التي تقدر قيمتها بثلاثة ملايين شيكل. وأحيل المشبوهون وهم قاصر في السابعة عشرة من العمر وشابان عشرينيان الى الشرطة، وتبين أنهم من المضارب البدوية في النقب، ويتوقع أن تقدم قريبا لائحة اتهام بحقهم.

المصدر: يديعوت أحرونوت