تعيين وزير مصري في عهد مبارك بالحكومة البريطانية

عين حزب المحافظين البريطاني الملياردير المصري محمد منصور، وزير النقل الأسبق ليكون أحد كبار جامعي التبرعات قبل الانتخابات المقبلة، بحسب ما قالت صحيفة الغارديان البريطانية.

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وذكر تقرير للصحيفة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أعلن أن محمد منصور سيكون أمين الصندوق الأول لحزب المحافظين في حفل استقبال لمجموعة من المانحين مساء الاثنين الماضي.

وبحسب الصحيفة فقد تبرعت شركة منصور Unatrac بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني للحفل، كما تم منحه العام الماضي دورا في المجلس الاستشاري للاستثمار التابع للحكومة، كمؤسس لشركة الاستثمار المملوكة لعائلته مان كابيتال.

وشغل محمد منصور منصب وزير النقل من 2006 إلى 2009 في حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وبحسب الصحيفة فقد رفض حزب المحافظين مرارا تأكيد دور منصور، ومع ذلك أكدت مصادر حزبية أن له دور منفصل بصفته أمين الصندوق الأعلى، وهي الوظيفة التي ستشمل جمع الأموال في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقبلة.

وثبت أن دور أمين صندوق حزب المحافظين مثير للجدل في السنوات الأخيرة، حيث ذهب 9 منهم لتلقي النبلاء، بحسب الجارديان.

وقال منصور تأكيدا لتعيينه: إنه لشرف عظيم وامتياز كبير أن يتم تعيينك أمين صندوق حزب المحافظين وعضوا في فريق أمين الصندوق بالحزب، يتخذ رئيس الوزراء الخيارات الصعبة الضرورية خلال فترة صعبة للبلاد، وبصفتي مواطن بريطاني فخور، وأتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم الحزب والبلد.

وفي المقابل لم يعلق حزب المحافظين على تقرير الصحيفة.

ويشرف محمد منصور على مجموعة منصور العائلية الضخمة، والتي أسسها والده لطفي منصور عام 1952، ولديها 60 ألف موظف.

وأسس منصور وكالات جنرال موتورز في مصر عام 1975؛ ليصبح واحدا من أكبر موزعي سياراتها في العالم.

المصدر: الغارديان