المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في الأردن: ذروة الفيروس التنفسي المخلوي في البلاد خلال الأسبوع الحالي

توقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن تكون ذروة الفيروس التنفسي المخلوي بالمملكة خلال الأسبوع الحالي وقد تمتد لأسبوع أو أسبوعين.

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وفي تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية، أوضح المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أن "البيانات المحلية والدولية تشير إلى تطابق في نمط الفيروس المخلوي النفسي، وأن هناك زيادة ملحوظة في اكتشافه من زيارات قسم الطوارئ المرتبطة به، ودخول المستشفيات على المستوى المحلي والدولي".

وأشار المركز إلى أن "موسم الأمراض التنفسية قد بدأ مبكرا للموسم الحالي على الصعيد المحلي والدولي، وفاق مستوى الدروة الموسمية"، لافتا إلى أنه "بناء على المعطيات الوبائية، فإن نقط الحدوث هو موسمية مبكرة في أغلب الدول التي شهدت زیاده في عدد الحالات".

وذكر أن "نهاية ذروة الموسم عادة ما تنهى في الأسبوع الوبائي رقم 9، أي في نهاية فبراير من العام القادم".

ولفت إلى أن "الزيادة في الموسم الحالي، قد تعود إلى تأسيس وتفعيل نظام لرصد الفيروس التنفسي المخلوي على المستوى الدولي والمحلي، أو إعادة نشاط الفيروس، بعد فتره كبح الفيروس المخلوي خلال جائحة كورونا، بسبب إجراءات العزل والاهتمام الدولي بجائحة كورونا وإجراءات ضبط العدوى وارتداء الكمامات".

وشدد المركز على أنه "يتابع الوضع الوبائي محليا وإقليميا وعالميا متابعة حثيثة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعتيقة".

وأكد أن الاجراءات الحكومية والبنية التحتية في الأردن قادرة على جعل نظام الاستعانة والسيطرة فعال للحد من تفشي المرض.

كما ذكر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية أن "هناك خطوات للوقاية يمكن اتخادها للمساعدة في منع انتشار الفيروس المخلوي، عند ظهور أعراض تشبه الإنفلونزا وتشمل غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون ولمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، والالتزام باستخدام مناديل ورقية عند السعال، والتخلص منها بأقرب وقت في سلة مهملات مغلقة، وفي حال عدم وجود مناديل يستخدم المرفق عن طريق الذراع، وغسل الأيدي بالماء والصابون".

كما دعا المركز إلى تجنب مخالطة الاشخاص الذين لديهم أعراض نزلات البرد والجهاز التنفسي والمحافظة على مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين، وارتداء كمامة عند اللزوم، وعدم مشاركة أواني الطعام والشراب مع الآخرين، وتجنب الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية، والمحافظة على التهوية الجيدة للغرف بالإضافة لتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب والأجهزة المحمولة".

المصدر: "الرأي"