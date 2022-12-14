العراق يعلن استرداد مسكوكات تراثية تعود للحقبة الملكية

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك احمد البدراني استرداد ستة مسكوكات معدنية تحمل صورة الملك فيصل الأول.



وخلال مؤتمر صحفي في مكتبه بمقر الوزارة أضاف البدراني: "السلطات المصرية كانت قد ضبطت 174 قطعة آثرية مسروقة تعود لعدد من البلدان، كانت حصة العراق منها 6 قطع معدنية تحمل صورة أول ملوك العراق في العصر الحديث فيصل الأول".

وأكمل: "تسلمنا هذه القطع من الجانب المصري متمثلا بوزير السياحة المصري أحمد العيسى، خلال حضورنا اجتماعات الدورة 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة والدورة 31 لمكتبه التنفيذي".

وتابع الوزير بالقول: "نعلن اليوم إعادة هذه المسكوكات والتي تمثل مرحلة مهمة من تاريخ بلادنا إلى مكانها الذي تنتمي إليه، وفق الأصول القانونية الى هيئة الآثار والتراث".

بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث ليث مجيد إن قسم المسكوكات في الهيئة سيتولى عملية الاحتفاظ والعرض لهذه المسكوكات بما تمثله من قيمة وإرث للعراق.

المصدر: RT