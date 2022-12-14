سفراء يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لدى مملكة البحرين عبر الفيديو

تسلّم وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، الأربعاء، نسخا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى المملكة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتسلم الزياني نسخة من أوراق اعتماد كل من:

السيدة إجريسيلدا اراكيلي جونزاليس اوبيز، سفير جمهورية السلفادور المعينة لدى مملكة البحرين والمقيمة في نيويورك.

السيدة ليزلوت اندرسون، سفير مملكة السويد المعينة لدى مملكة البحرين والمقيمة في أبوظبي.

السيد توماس ليدبول، سفير مملكة النرويج المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.

السيد راموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.

السيد دانغ سوان زونغ، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.

وخلال الاجتماع، رحب وزير الخارجية بالسفراء المعينين لدى مملكة البحرين، وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة.

وأكد حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات والمضي بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهم.

بدورهم، أعرب السفراء عن اعتزازهم بتقديم نسخة من أوراق اعتمادهم إلى وزير الخارجية، مشيدين بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولهم من مستوى متقدم في التعاون المشترك، متمنين لمملكة البحرين دوام الرفعة والنماء.

المصدر: بنا