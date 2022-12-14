مصر تحبط محاولة تهريب مبلغ كبير من الريالات السعودية من البلاد

أعلنت قوات الأمن المصرية إحباط تهريب ملايين الريالات السعودية خلال محاولة مجموعة من الأشخاص مغادرة البلاد.

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وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط عدد 4 قضايا تهريب، حيث ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول لحيازته (400 ألف ريال سعودي) كانت مخبأة داخل حقيبته، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لحيازته (128 ألف جنيه مصري) كانت مخبأة داخل حقيبته، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، كما ضبط شخص آخر مصري الجنسية لحيازته (100 ألف كرونة سويدي- 25 ألف ريال سعودي- 5 آلاف جنيه مصري- 2,055 ألف درهم إماراتي- 500 دينار أردني) كانت مخبأة داخل حقيبته وملابسه، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وضبط الأخير أجنبي الجنسية لحيازته (581 ألف جنيه مصري) كانت مخبأة داخل حقيبته أيضا.

المصدر: RT