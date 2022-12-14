أزمة جديدة تواجه السياح الروس خلال سفرهم لمصر بسبب الأردن.. فما القصة؟

أعلنت ثاني شركة طيران روسية تسمى "iFly" وجود صعوبات في السفر إلى مصر، وقررت مراجعة خطط برامج رحلاتها بسبب الأردن.

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وأوضح موقع "رابطة منظمي الرحلات السياحية"، أن شركة الطيران الروسية iFly - تقوم بمراجعة خطط برامج رحلاتها إلى مصر بسبب سلطات الطيران الأردنية، والتي تطلب تأمين من لندن للسماح للشركة الروسية بالتحليق.

وأشار الموقع إلى أن iFly تلقت طلبا من سلطات الطيران الأردنية لتقديم شهادة تأمين صادرة في لندن وتصنف A ++ حتى تتمكن من استخدام المجال الجوي الأردني، وعلى وجه الخصوص تحليق الطائرات من روسيا إلى مصر.

وأكد الموقع أن الشركة الروسية تتفاوض الآن مع سلطات الطيران الأردنية لإزالة هذه القيود. وبالتوازي مع ذلك، فإنها تبحث عن طريق بديل للرحلات الجوية إلى مصر.

ونوه الموقع بأن شركة "آي فلاي إيرلاينز" مؤمنة من قبل شركة تأمين روسية تغطي جميع المخاطر، بما في ذلك مخاطر المسؤولية المدنية لأطراف ثالثة، وهذه الشهادة حتى وقت قريب، تفي بمتطلبات سلطات الطيران الأردنية للطيران في المجال الجوي للبلاد.

وبذلك أصبحت iFly ثاني شركة طيران تتأثر بإجراءات سلطات الطيران في المملكة الأردنية. في وقت سابق، قررت شركة "بيغاس توريستيك" التركية تغيير خطط رحلاتها لمصر، حيث حدثت تعديلات في برامج شركة الطيران وسيتم تشغيل شركة "سوثويند" بدلا من "نوردويند" إلى شرم الشيخ والغردقة، وستكون هناك محطة توقف في أنطاليا، بسبب هذه القيود أيضا.

وعقب ذلك أعلنت شركة مصر للطيران، أنه يتم حاليا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة اسبوعيا اعتباراً من بداية 2023.

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وأوضحت الشركة أنه يجري حاليا تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعيا بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية منها 4 رحلات أسبوعياً بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة.

في حين أنه تقرر اعتبارا من 18 ديسمبر الحالي زيادة الرحلات المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو إلى 14 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلتين يومياً حيث تقوم مصر للطيران حالياً بتشغيل 11 رحلة أسبوعياً بطائرات الشركة من طراز "بوينغ 737/800".

المصدر: atorus