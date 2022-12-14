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ضابط عراقي يناشد السوداني: أعرف أنني سأقتل بعد هذا الفيديو لكن أريد أن أوصل لك رسالتي (فيديو)

أخبار العالم العربي

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ظهر شخص يحمل رتبة رائد في الجيش العراقي في مقطع فيديو وهو يطلب مقابلة رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وقال في مقطع الفيديو: "إني الضابط آلاء حاتم نايف مزعل علي، أحد ضباط الجيش العراقي، أناشد السوداني وأطالبه بمقابلتي لطرح وشرح ما يحصل داخل المؤسسة العسكرية من كمية الفساد التي يشيب منها حتى الرضيع".

وأضاف: "ما يحدث داخل المؤسسة العسكرية من فساد هو أخطر من الإرهاب على العراق، هناك بعض القادة فاسدين، ولن أذكر أي اسم أمام الإعلام إلا أمام رئيس الوزراء".

وتابع: "أعرف بأنني سأقتل بعد هذا الفيديو، لن يقتلني الإرهاب، بل الفاسدون داخل المؤسسة العسكرية الذين يستهدفون كل شخص حر يعري الفاسد والظالم".

المصدر: RT

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