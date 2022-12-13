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الأقمار الصناعية ترصد التقدم في إنشاء مدينة المستقبل "ذا لاين" في السعودية (صور)

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الأقمار الصناعية ترصد التقدم في إنشاء مدينة المستقبل
Sputnik
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 أظهرت صور الأقمار الصناعية، التقدم الذي تم إحرازه في مدينة "ذا لاين" ضمن مشروع نيوم بالسعودية، والتي يبلغ طولها 75 ميلًا.

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وتم التقاط الصور التي تم إصدارها حديثا في 22 أكتوبر، من قبل شركة "Soar" الأسترالية، حيث تظهر الحفارات وهي تحفر أساسات المشروع.

الأقمار الصناعية ترصد التقدم في إنشاء مدينة المستقبل
dailymail.co.uk

وأوضحت الصور وجود أكثر من 400 مركبة تحفر أساسات المشروع، الذي من المقرر أن ينتهي في عام 2030، حيث يمتد موقع البناء بشكل مستقيم مثل سهم عبر الرمال وعبر جبال المملكة، مع أسس يصل عمقها إلى 33 قدما للمدينة، وفق ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل".

الأقمار الصناعية ترصد التقدم في إنشاء مدينة المستقبل
dailymail.co.uk

وسيكون الخط جزءا من مجمع نيوم الصحراوي الشاسع، والذي سيضم أيضا منتجعا اصطناعيًا للتزلج، ومدينة ساحلية عائمة مثمنة الأضلاع، ومصاعد طائرة، وممر للسباحة للركاب والروبوتات، والذكاء الاصطناعي لخدمة سكانها المستقبليين.

الأقمار الصناعية ترصد التقدم في إنشاء مدينة المستقبل
dailymail.co.uk

المصدر: "دايلي ميل"

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