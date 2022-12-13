وزير سوداني يتعرض لموقف محرج خلال تجمع اقتصادي عربي: "إيه الفضيحة دي؟!" (فيديو)

تعرض وزير المالية السودان،ي جبريل إبراهيم، أمس الاثنين، إلى موقف محرج، عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمته أمام تجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم.

إقرأ المزيد

وتفاجأ إبراهيم بانقطاع التيار الكهربائي أثناء حديثه، ليضطر لتقديم اعتذاره للحاضرين عما وصفه بـ"الخطأ العارض".

وتساءل باللغة الإنجليزية "ماذا حدث؟"، ثم همس بعبارات ناقدة: "إيه الفضيحة دي؟!"، متسائلا: "كيف تقولوا للناس تعالوا استثمروا عندنا..؟!".

وعادت الكهرباء للظهور مجددا بعد تأكيدات السلطات المختصة بوجود فجوة مقدارها 400 ميغاواط، بالرغم من حلول فصل الشتاء.

وعقب عودة التيار الكهربائي للقاعة الذي استمر انقطاعه لدقائق، عمد الوزير السوداني لتجاوز الموقف المحرج، بدعوة الحاضرين لأن تكون الكهرباء من ضمن مجالات استثماراتهم في السودان، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.

المصدر: "sudantribune"