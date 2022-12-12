بيان يحذر من تأجيج الغضب الشعبي.. الاتحاد التونسي للشغل "مصدوم" ويندد بـ"مغالطات" لمسؤولين في البلاد

نفى اتحاد الشغل في بيان، معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، معبرا عن "صدمته وتنديده" بما وصفها بالمغالطات، وأن الاتحاد لم يشارك في صياغة البرنامج الذي عرضته الحكومة.



ونفى الاتحاد معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ووصفها بالمغالطات التي وردت على لسان كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، متهما إياهم بالإدعاء أن الاتحاد شارك في صياغة برنامج الإصلاحات الذي عرضته الحكومة، حسب نص البيان.

وجدد الاتحاد رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب، محذّرا من كل إجراء ''أحادي''، قد يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي.

واعتبر اتحاد الشغل أنه ليس للحكومة أي تصور للحد من تأزم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة ارتفاع الأسعار، مضيفا أنها تعتمد سياسة ارتجالية لمواجهة هذا الوضع، مؤكدا رفضه تحميل تأثيراته السلبية على كاهل الأجراء وعلى عموم الشعب.

ويجدد مطالبته بحق الشعب والمنظمات والأحزاب في الاطلاع على العقود بين الحكومة والدوائر المالية العالمية ويجدد أنه غير ملزم باتفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب.

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المصدر: "موزاييك إف إم"