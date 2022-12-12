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العراق يعلن استلام المبلغ المتبقي بعد اقتطاع كامل تعويضات الكويت

أخبار العالم العربي

العراق يعلن استلام المبلغ المتبقي بعد اقتطاع كامل تعويضات الكويت
العلمان العراقي والكويتي
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أعلن البنك المركزي العراقي عن تسلّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.

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وقال البنك في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن البنك تسلّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ 7 ملايين و946 ألفا و316 دولارا أمريكيا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت".

وأضاف أن "المبلغ تمت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2621 لسنة 2022 المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت".

يذكر أن العراق كشف في 2021 عن إنهاء جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.

المصدر: د ب أ

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