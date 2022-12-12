بعد فيديو اختراق الحدود من قبل مصريين.. الجيش الإسرائيلي يحبط عملية جديدة عبر مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة لتهريب 75 كيلوغراما من المخدرات تقدر قيمتها بـ 3 ملايين شيكل، واعتقال 3 مشتبهين بهم، جميعهم من البدو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إدارة الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بالنشر، بعد أن تم إحباط محاولة لتهريب مخدرات عبر الحدود المصرية بوزن خمسة وسبعين كيلوغراما، مساء أمس الأحد.

وقال مراسل الإذاعة الإسرائيلية، إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بشبهة تهريب المخدرات التي تقدر قيمتها بثلاثة ملايين شيكل.

واحيل المشبوهون، وهم قاصر في السابعة عشرة من العمر، وشابان في عشرينيات العمر إلى الشرطة، وتبين أنهم من القبائل البدوية في النقب، ويتوقع أن تقدم قريبا لائحة اتهام بحقهم.

يأتي ذلك بعد أن أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية بالتعاون مع حرس الحدود المصري عملية تهريب مخدرات كبيرة الأسبوع الماضي بعد أن نجح 10 مهربين مصريين من اختراق الجدار الحدود بين مصر وإسرائيل.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية