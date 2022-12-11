"ناقش مشاركة العراق في القمة العربية الصينية".. "الإطار التنسيقي" يعلن دعمه لقرارات حكومة السوداني
Globallookpress
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عقد الإطار التنسيقي في العراق مساء اليوم الأحد، اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد .
وفي بيان له، أوضح الإطار التنسيقي أنه: "في مستهل الاجتماع طرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملخصا عن مشاركة العراق في القمة الصينية العربية التي شهدتها الرياض يوم أمس السبت، ومستقبل العلاقات العراقية الصينية وضرورة التوازن في الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم".
وأعلن المجتمعون عن دعمهم للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة في خدمة المواطن.
المصدر: RT