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البطريرك الراعي يدعو إلى تدويل قضية لبنان

أخبار العالم العربي

البطريرك الراعي يدعو إلى تدويل قضية لبنان
AFP
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اعتبر ​البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي​، أن السلطة غير موجودة بالبلاد نتيجة عدم تطبيق ​اتفاق الطائف​ وسوء تطبيق ما طبق، داعيا للتوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان.

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وفي عظة الأحد، طالب الراعي بالتوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، مضيفا: "لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية".

ورأى أن "الذين يُفشلون الحلول الداخلية هم من يرفضون التدويل"، متابعا: "حين يتم تعطيل الحل الداخلي ويرفض التدويل، يعني أن هؤلاء الأفرقاء لا يريدون أي حل للقضية اللبنانية، وهم يريدون لبنان كما يريدون، فيما لبنان سيكون كما يريده جميع أبنائه المخلصون".

وناشد الراعي، الحكومة اللبنانية، التأني في استعمال الصلاحيّات حرصا على الوحدة الوطنية، ومنعا من استعمال البعض هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية.

وقال إن أفضل ما يمكن للحكومة العمل عليه، هو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية.

المصدر: "النشرة"

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