وزير الخارجية السعودي: فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جدا

اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد، أن "فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جدا".

وفي جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، رأى الأمير فيصل بن فرحان أن "الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدا"

وقال إن "الاستقطاب آخر ما يحتاجه العالم في الوقت الراهن"، مشددا على أن "الحوار مع الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مسألة مهمة جدا".

المصدر: وسائل إعلام سعودية