محمد بن سلمان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفى، في الرياض.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى ليبيا عبد العزيز المطر.

وحضره من الجانب الليبي، محافظ بنك ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة فاتح بشينه.

المصدر: "واس"