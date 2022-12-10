لعمامرة وأوغلو يترأسان أشغال لجنة التخطيط المشتركة بين الجزائر وتركيا

ترأس وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، يوم السبت، مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، أشغال الدورة الأولى للجنة التخطيط المشتركة بين البلدين.

ووصل شاووش أوغلو إلى الجزائر ظهر السبت، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في مجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، الذي ترأسه رئيسا البلدين شهر مايو الماضي.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمحت الدورة الأولى للجنة التخطيط المشتركة بدراسة متعمّقة لحالة التعاون الثنائي "في مختلف المجالات، على غرار الزراعة والصناعة، الاستثمار، الطاقة، الصيد البحري، الدفاع، التعليم العالي، والثقافة".

وتهدف هذه اللجنة إلى "تعزيز تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وتركيا، وترسيخ التقارب بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

Held the first 🇹🇷-🇩🇿 Joint Planning Group meeting w/ my brother @Lamambra_dz, FM of Algeria.



Discussed cooperation in trade, agriculture, industry, energy, maritime, culture & education.



Our trade goal is 10 billion $.



Our Consulate General in Oran will soon be operational. pic.twitter.com/5UWozt6ChU — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2022

وحسب بيان للخارجية التركية، سيحظى شاووش أوغلو في زيارته للجزائر، باستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

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المصدر: الشروق الجزائرية