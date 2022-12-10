محمد بن سلمان يلتقي السيسي على هامش قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش انعقاد "القمة العربية - الصينية للتعاون والتنمية" المنعقدة في الرياض.

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وناقش الطرفان خلال اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون، وسبل تطوريها في مختلف المجالات، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لحلها.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي كل من، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وال السعودي لدى مصر أسامة نقلي.

RT

ومن الجانب المصري حضره، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، وسفير مصر لدى السعودية أحمد فاروق.

المصدر: RT