 
مباشر

إعلان عاجل من السعودية يهم المسافرين إلى قطر (فيديو)

أخبار العالم العربي

إعلان عاجل من السعودية يهم المسافرين إلى قطر (فيديو)
منفذ سلوى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucfd

أصدرت السلطات السعودية تعليمات جديدة للمسافرين بسياراتهم إلى قطر، بعد أزمة طوابير منفذ سلوى الحدودي بين البلدين.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له اليوم السبت: "نؤكد أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر، وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي".

ويأتي ذلك إثر تداول فيديوهات على "تويتر" تظهر طوابير طويلة من المواطنين والمقيمين في السعودية العازمين على دخول قطر بعد إلغاء بطاقة "هيا".

وفي وقت سابق، أعلنت قطر عن إلغاء شرط الحصول على بطاقة "هيا" لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، البلاد، "للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لكأس العالم".

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن مواطني دول المجلس سيتمكنون من القدوم إلى قطر عبر منافذ الدولة المختلفة، سواء جوا أو برا، مضيفة أن الدخول عبر المنافذ بالسيارات الخاصة سيتم السماح به بدءا من الخميس، وسيتعين التقدم بطب الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 12 ساعة.

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء