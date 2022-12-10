إعلان عاجل من السعودية يهم المسافرين إلى قطر (فيديو)

أصدرت السلطات السعودية تعليمات جديدة للمسافرين بسياراتهم إلى قطر، بعد أزمة طوابير منفذ سلوى الحدودي بين البلدين.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له اليوم السبت: "نؤكد أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر، وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي".

ازدحام شديد الآن في منفذ سلوى لدخول دولة قطر 😨 pic.twitter.com/x9XYjivrI3 — شؤون قطرنا 🇶🇦 (@Qattar_Affairs) December 9, 2022

ويأتي ذلك إثر تداول فيديوهات على "تويتر" تظهر طوابير طويلة من المواطنين والمقيمين في السعودية العازمين على دخول قطر بعد إلغاء بطاقة "هيا".

آلاف السيارات عند منفذ سلوى بين #السعودية و #قطر

والنقل عبر الباصات إلى قطر بكل انسيابية اليوم الجمعة



حمى الله قطر .. وهذه صنائع العظماء #كأس_العالم_2022_قطر#WorldCup2022pic.twitter.com/5NFHXeDfBf — جاسم سلمان (@jassimsalman) December 9, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت قطر عن إلغاء شرط الحصول على بطاقة "هيا" لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، البلاد، "للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لكأس العالم".

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن مواطني دول المجلس سيتمكنون من القدوم إلى قطر عبر منافذ الدولة المختلفة، سواء جوا أو برا، مضيفة أن الدخول عبر المنافذ بالسيارات الخاصة سيتم السماح به بدءا من الخميس، وسيتعين التقدم بطب الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 12 ساعة.

نؤكد أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي.#الأمن_العام

⁧#حاضرينpic.twitter.com/kYFTqsyYQ5 — الأمن العام (@security_gov) December 10, 2022

بيان صحفي بشأن إلغاء شرط الحصول على #بطاقة_هيا لدخول دولة #قطر لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غير حاملي تذاكر المباريات #الداخلية_قطر#كأس_العالم_2022#قطر2022pic.twitter.com/5lUixUtol7 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) December 6, 2022

المصدر: RT