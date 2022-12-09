الكشف عن جهود محمد بن سلمان في عملية تبادل مسجونين بين موسكو وواشنطن

تحدث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الوساطة في عملية الإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة وروسيا.

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وأشار الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي إلى أن وساطة ولي العهد نجحت في مرحلة سابقة في عملية تبادل عشرة أسرى بين روسيا والولايات المتحدة، وكانت له جهود شخصية في الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية بريتني غرينر وتدخله الشخصي لهذا الإفراج".



وأضاف ابن فرحان: "أما بخصوص ما يقوله الآخرون فلا أستطيع التعليق عليه".

فيديو | وزير الخارجية: جهود #ولي_العهد واضحة في الوساطة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أميركا وروسيا.. وبخصوص ما يقوله الآخرون لا أعلق عليه #الإخباريةpic.twitter.com/IoPIGfQPQ5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022

المصدر: RT