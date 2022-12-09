البيان الختامي للقمة العربية الصينية: نؤكد الحرص على تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين
صدر مساء اليوم الجمعة البيان الختامي للقمة العربية الصينية، حيث أكدت الأطراف حرصها المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.
وتقرر في البيان الختامي للقمة العربية الصينية: "
- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.
- تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية.
- رفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.
- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.
- التأكيد على حرصنا المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.
- العمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني".
المصدر: "الإخبارية"