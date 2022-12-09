 
مباشر
عاجل
البيان الختامي للقمة العربية الصينية يؤكد على بطلان ممارسات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع في القدس

البيان الختامي للقمة العربية الصينية: نؤكد الحرص على تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين

أخبار العالم العربي

البيان الختامي للقمة العربية الصينية: نؤكد الحرص على تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uccm

صدر مساء اليوم الجمعة البيان الختامي للقمة العربية الصينية، حيث أكدت الأطراف حرصها المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.

وتقرر في البيان الختامي للقمة العربية الصينية: "

- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.

- تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية.

- رفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.

- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.

- التأكيد على حرصنا المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.

- العمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني".

المصدر: "الإخبارية"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء