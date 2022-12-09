الرئاسة المصرية تعلن تفاصيل لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي تفاصيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث الرسمي بأن محمد بن سلمان رحب بزيارة الرئيس المصري إلى الرياض، مؤكدا اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، وحرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مع الإشادة بالجهود المصرية المساهمة في إنجاح القمة العربية الصينية الأولى.

من جانبه، أعرب السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أهمية اللقاء مع ولي العهد السعودي، لاسيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومعرباً عن الاعتزاز والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للسعودية وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بينهما حول القضايا محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

المصدر: RT