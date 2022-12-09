قيادي مصري يكشف لـRT خفايا وأسرار حول القمة العربية الصينية في السعودية بمشاركة مصر

قال نائب رئيس حزب المؤتمر في مصر رضا فرحات، إن القمة العربية الصينية الأولى بالرياض تاريخية.

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وأوضح في تصريحات لـRT أنها بمثابة كتابة تاريخ سياسي واقتصادي جديد لأحد أقطاب وعمالقة العالم من الناحية الاقتصادية ، التي كانت الهيمنة والسيطرة فيها سياسيا أو اقتصاديا لدول الغرب وأمريكا.

وأضاف فرحات: "هناك نتائج إيجابية كثيرة للقمة العربية الصينية من ناحية الاستثمارات والتوازن السياسي المبني على رفض تأسيس القضايا الإنسانية والحقوقية وهو ما سينعكس بقوة على دول المنطقة كما أنه يؤكد تغير القطبية الأحادية التي انفردت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على العالم ولكن الوضع بعد الأزمة الروسية الأوكرانية تغيرت موازين القوى".



تابع: "من النتائج المتوقعة للقمة أيضا حصول الصين على عقود طويلة الأجل في مجال الطاقة مع عدد من الدول العربية كي لا تتأثر بالتغيرات السياسية بجانب الفوز بمشاريع البنية التحتية، وخصوصاً في مجال البناء والطرق والجسور والموانئ البحرية".

وأضاف: "الصين تسعى إلى تثبيت الدعم العربي لها في قضية تايوان، وخصوصا في التصويت في المحافل الدولية بجانب التركيز على الجانب التقني، فيما يتعلق بالجيل الخامس الذي تسعى بكين لنشره في جميع دول العالم، على الرغم من المحاولات الأميركية لمنعها".

وأشار فرحات إلي أن القمة تؤكد أن الشرق الأوسط أصبح محل اهتمام كبير للاستثمارات الصينية وتعميق العلاقات مع العملاق الآسيوي يصب في صالح الطرفين، ويقلل من التبعيه الاقتصادية والسياسية للغرب فضلا عنه يعزز فكره تنويع مصادر التعاون الاقتصادي

ولفت إلي أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية ، أكدت أن مصر مؤهلة لأن تكون أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الصينية.. وهو ما يعطي مزيدا من الدفع للاقتصاد المصري ويعزز من فرص الاستثمار.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم