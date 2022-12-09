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البيان الختامي للقمة العربية الصينية يؤكد على بطلان ممارسات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع في القدس

السيسي يتحدث عن أخطر ما يواجه العالم حاليا

أخبار العالم العربي

السيسي يتحدث عن أخطر ما يواجه العالم حاليا
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أخطر ما يواجه العالم فى هذه الفترة، هو أزمة الغذاء و تبعاتها، وهذا يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية الصينية لمواجهة هذا التحدي.

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وأوضح الرئيس المصري أنه يجب أن يكون هناك تطوير واستجابة سريعة، لتطوير التعاون الخاص بالأمن الغذائي، بسبب الدول النامية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال فعاليات القمة العربية الصينية بالرياض، أنه يطالب بالتعاون لتطوير الغذاء، والصناعة، وتحسين البنية التحتية بالمناطق الريفية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في القمة العربية الصينية، أننا نعمل على تخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة.

وأشار إلى أن العالم خاض معارك متعددة من أجل التنمية وبناء الاقتصاد، مؤكدًا أننا نسعى إلى إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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