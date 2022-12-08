السعودية تعلن استضافتها الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"

أعلنت السعودية خلال مشاركتها في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، المنعقد بمدينة لاهاي، استضافتها للاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي للعام 2023.

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وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "إعلان المملكة يأتي تجسيدا لدورها الفاعل كشريك إستراتيجي في التحالف الدولي، وتماشيا مع الجهود الدولية التي تبذلها المملكة في مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها في دعم التعاون الدولي لمحاربة هذه الكيانات".

من جهته، رحب التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في البيان الصادر عن الاجتماع بإعلان المملكة استضافتها الاجتماع الوزاري العام المقبل.

هذا وناقش المجتمعون الجهود الدولية المشتركة لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا والمناطق الأخرى، والتضييق على هذا الكيان الإرهابي ومنع تمدده وانتشاره حول العالم، ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه تماما.

المصدر: "واس"