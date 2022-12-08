سانا: الجيش السوري يحيّد إرهابيين اثنين ويصيب آخرين في كمين بريف اللاذقية الشمالي

افادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش السوري قتل "إرهابيين اثنين وأصاب اثنين آخرين وأسر آخر، في كمين بريف اللاذقية، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه المواقع الأمامية.

وذكر مصدر ميداني لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه "بعد الرصد والمتابعة الدقيقة تمكنت وحدة من القوات المسلحة فجر اليوم الخميس، من نصب كمين محكم لعناصر مجموعة إرهابية كانت تتسلل باتجاه مواقعنا الأمامية في ريف اللاذقية الشمالي."

وقالت سانا أن "الإرهابي الذي تم أسره اعترف بأن مجموعته تنتمي لما يسمى جماعة (الفرقة الأولى ساحلية) الإرهابية وكانت تتسلل باتجاه نقاط الجيش قبل أن تقع في كمين محكم نفذته إحدى وحدات الجيش السوري والذي أدى إلى مقتل الإرهابيين أسامة غبيش ونورس غبيش وجرح إرهابيين آخرين".

المصدر: سانا