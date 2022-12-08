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مكتب ميقاتي يعلن أن المعلومات بشأن تدخله في ملف يخص الممثلة ستيفاني صليبا "غير صحيحة"

أخبار العالم العربي

مكتب ميقاتي يعلن أن المعلومات بشأن تدخله في ملف يخص الممثلة ستيفاني صليبا
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المعلومات عن تدخله في ملف يخص الممثلة ستيفاني صليبا، غير صحيح على الإطلاق، وأنه اقتضى التوضيح".

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وكانت صحيفة "الأخبار" قد أفادت بأن "النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت مذكّرة بحث وتحرّ بحقّ الممثّلة ستيفاني صليبا، بناءً على التّحقيقات اللّبنانيّة والأوروبيّة الّتي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتّهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ وتمّ تعميم المذكّرة على الأجهزة الأمنية".

وعلمت "الأخبار" أن "تدخلات سياسيّة على مستوى رفيع، وخصوصا من قبل ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها اليوم إلى مطار بيروت الدولي".

المصدر: "النشرة"

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