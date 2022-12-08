السيسي يتطلع للعمل المشترك مع الرئيس الصيني خلال الفترة القادمة

"التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في السعودية.

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وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة مجددا على إعادة انتخاب الرئيس شي جين بينغ مؤخرا أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لفترة ثالثة، معربا عن الثقة في استمرار الصين في المضي قدما على طريق التنمية تحت قيادته، والتطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصة في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني.

وأكد السيسي حرص مصر على تطوير التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، سواء في الإطار العربي الجماعي، أو في الإطار الثنائي من خلال "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.

وذكر راضي أن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث لفت السيسي إلى تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لاسيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة.

كما أعرب السيسي عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لاسيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية، خاصة في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية.

من جهته، قدم الرئيس الصيني التهنئة للرئيس السيسي على التنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ "COP 27" بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذي حققته، مؤكدا أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر وتسعى دائما للارتقاء بشراكتها معها في جميع المجالات، خاصة من خلال توسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلا عن دعم مصر في مسيرة التنمية الحالية بقيادة السيسي.

وأشار شي جين بينغ أن في مصر فرصا واعدة للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

هذا وشهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث ثمن الرئيس الصيني في هذا الإطار الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أو عن طريق الجهود المصرية الفاعلة في تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في محيطها الإقليمي، وهو الدور الذي تعول عليه الصين فى ترسيخ الشراكة الصينية العربية، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

المصدر: RT