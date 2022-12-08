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البيت الأبيض: السعودية والإمارات لم تشاركا في المفاوضات بشأن تبادل السجناء مع روسيا

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البيت الأبيض: السعودية والإمارات لم تشاركا في المفاوضات بشأن تبادل السجناء مع روسيا
AP Susan Walsh
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
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نفى البيت الأبيض مشاركة السعودية والإمارات في المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن تبادل السجناء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الخميس، إن "البلدين اللذين شاركا في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط، ولم تكن هناك أي وساطة".

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وأضافت: "نشكر الإمارات العربية المتحدة على المساعدة في ما يخص استخدام أراضيها لإجراء التبادل. ونحن نشكر كذلك الدول الأخرى، بما فيها السعودية التي كانت تعمل على تسوية قضية الأمريكيين المعتقلين بشكل غير عادل، مع الحكومة الروسية".

وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا قامت السعودية والإمارات بدور الوساطة في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول تبادل الأمريكية بريتني غراينير المحكوم عليها بالسجن في روسيا مقابل الإفراج عن المواطن الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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