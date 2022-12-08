وزير الصحة الليبي يستقيل من حكومة الدبيبة ويصفها بأنها "منتهية الولاية" (فيديو)

أعلن علي الزناتي، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استقالته من الحكومة، بعد وصوله إلى بنغازي.

إقرأ المزيد

ووصف الزناتي حكومة الدبيبة بأنها "منتهية الولاية"، وفقا لاتفاق جنيف وقرارات الجهات التشريعية، حسب قوله.

وزير الصحة بـ #حكومة_الوحدة_الوطنية علي الزناتي يعلن استقالته من منصبه ويقول بأن الحكومة أصبحت منتهية الولاية#ليبيا#صفرpic.twitter.com/Zw2crT0Y9M — صفر (@Sefr0LY) December 8, 2022

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية حكما يقضي ببراءة وزير الصحة بحكومة الدبيبة علي الزناتي ووكيله سمير كوكو والإفراج الفوري عنهما من قضايا فساد لحقت بهما.

المصدر: وكالات