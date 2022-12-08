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"الوطن" السورية: تأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال محطات شركة "BS" إلى موعد غير محدد

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AP
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أفادت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصدر حكومي بتأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة "BS" إلى موعد غير محدد.

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وفي هذا الصدد، أوضح المصدر الحكومي لـ "الوطن" قائلا: "تأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة "BS" إلى موعد غير محدد نتيجة عدم توفر ما يكفي من مواد".

وأضاف المصدر: "تبقى الأولوية في الوقت الراهن للمرافق العامة الأساسية لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين وللمنشآت الصناعية لضمان استمرار الإنتاج".

المصدر: "الوطن"

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