مقتل شاب برصاص إسرائيلي في رام الله ووزارة الصحة تعلن حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، مقتل شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وأخرى متوسطة، برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلدة عابود بشمال غرب رام الله.

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد "كان خمسة فتية من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، أصيبوا برصاص الاحتلال، حيث نقل 3 منهم إلى أحد المشافي في مدينة رام الله، بينما احتجز الاحتلال المصابين الآخرين".

هذا وأوضحت وزارة الصحة أنها "تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي، وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث حول لأحد المسشتفيات داخل أراضي العام 48"، لافتة إلى أن "حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى 217 شهيدا، بينهم 52 في قطاع غزة و165 في الضفة الغربية".

المصدر: "وفا"