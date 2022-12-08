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"الجريدة": إعفاء نايف الحجرف من منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قبل انتهاء فترة ولايته

أخبار العالم العربي

AFP
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أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر بإعفاء نايف الحجرف من منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

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وأوضحت "الجريدة"، من مصادرها، أن "دولة الكويت تعمل حاليا على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إعفاء نايف الحجرف من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، مع احتفاظ الكويت بهذا المنصب".

وكان مجلس التعاون وافق في دورته الـ 40 المنعقدة بالرياض في ديسمبر 2019 على تعيين الحجرف لهذا المنصب تلبية لترشيح بلاده له.


المصدر: "الجريدة"

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