العراق.. أربعة أوامر قبض وتحر بحق رئيـس ديوان الوقف السني

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور 4 أوامر قبض وتحر بحق رئيس أسبق لديوان الوقف السني، وذلك على خلفية الإضرار عمدا بمصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بإصدار محكمة تحقيق الرمادي المختصة بالنظر في قضايا النزاهة 4 أوامر قبض وتحر بحق رئيسٍ الديوان الأسبق، مبينة أنّ الأوامر صدرت عن تهم تتعلق بوجود غبن فاحش في عملية تقدير قيمة أراض.

وأوضحت الدائرة أن أوامر القبض والتحري الصادرة؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوابات، جاءت إثر التهم المنسوبة للمتهم في عمليات شراء واستملاك عقارات ومجمعات سكنية، وارتكاب مخالفات في تلك العمليات، ومخالفات في استـملاك مجـمع الـصـروح السكني الاستثـماري في قضاء هيت الذي تمت إحالته إلى إحدى الشركات عام 2011.

المصدر: RT