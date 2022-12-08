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سوريا.. القوات الأمنية تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأراضي الأردنية

أخبار العالم العربي

سوريا.. القوات الأمنية تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأراضي الأردنية
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أحبطت الجهات المختصة في درعا بجنوب سوريا محاولة تهريب كميات من المخدرات باتجاه الأراضي الأردنية، وألقت القبض على المهربين.

وقال مصدر في الجهات السورية المختصة: "نتيجة لعمليات المراقبة والتقصي وتعاون الأهالي، تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 40 كيلوغراما بعد الاشتباك مع المهربين قرب الحدود الأردنية".

وأضاف المصدر: "إنه تم إلقاء القبض على المهربين، ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم".

وأكد المصدر أن الجهات المختصة، "تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الإتجار وتهريب المخدرات بكافة أنواعها".

سوريا.. القوات الأمنية تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأراضي الأردنية

سوريا.. القوات الأمنية تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأراضي الأردنية

سوريا.. القوات الأمنية تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأراضي الأردنية

المصدر: سانا 

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