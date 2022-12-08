سوريا.. القوات الأمنية تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأراضي الأردنية
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أحبطت الجهات المختصة في درعا بجنوب سوريا محاولة تهريب كميات من المخدرات باتجاه الأراضي الأردنية، وألقت القبض على المهربين.
وقال مصدر في الجهات السورية المختصة: "نتيجة لعمليات المراقبة والتقصي وتعاون الأهالي، تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 40 كيلوغراما بعد الاشتباك مع المهربين قرب الحدود الأردنية".
وأضاف المصدر: "إنه تم إلقاء القبض على المهربين، ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم".
وأكد المصدر أن الجهات المختصة، "تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الإتجار وتهريب المخدرات بكافة أنواعها".
المصدر: سانا