مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال اقتحام جنين (فيديو)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

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وبحسب "يديعوت أحرنوت"، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم جنين لإعتقال "3 مطلوبين".

وخلال عملية الاقتحام وقعت اشتباكات بين الجيش وفلسطينيين، أدت لمقتل 3 أشخاص، دون تسجيل إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

#شاهد | بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين pic.twitter.com/7EeF2M2gnr — فلسطين الآن (@paltimes2015) December 8, 2022

ولاحقا، غادرت القوات المخيم ومعها المطلوبين الثلاثة، في العملية التي اشتركت فيها وحدة المستعربين ووحدات خاصة أخرى من الجيش الإسرائيلي.

السلام على العارجين بإخلاص مع نسائم الفجر

السلام عليكم حتى مطلع النصر 🇵🇸



_ أقمار جنين 🤍 pic.twitter.com/4fuTwHEX50 — سندس بـهاء 🇵🇸💚 (@Sondos_ELemam) December 8, 2022

المصدر: RT