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مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال اقتحام جنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 فلسطينيين اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

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مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق رام الله

وبحسب "يديعوت أحرنوت"، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم جنين لإعتقال "3 مطلوبين".

وخلال عملية الاقتحام وقعت اشتباكات بين الجيش وفلسطينيين، أدت لمقتل 3 أشخاص، دون تسجيل إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

ولاحقا، غادرت القوات المخيم ومعها المطلوبين الثلاثة، في العملية التي اشتركت فيها وحدة المستعربين ووحدات خاصة أخرى من الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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