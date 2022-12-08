محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض (فيديو)

استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

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وكان شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، قد أعرب عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلبية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

فيديو | مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض #الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخباريةpic.twitter.com/DD3PX2fFP9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022

المصدر: الإخبارية السعودية