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محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض (فيديو)

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض (فيديو)
محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض
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استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

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وكان شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، قد أعرب عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلبية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المصدر: الإخبارية السعودية

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