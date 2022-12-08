محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض (فيديو)
استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.
وكان شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، قد أعرب عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلبية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض#الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخباريةpic.twitter.com/0CTwRPxHBK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022
فيديو | مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة بالرياض #الرئيس_الصيني_في_السعودية#الإخباريةpic.twitter.com/DD3PX2fFP9— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2022
المصدر: الإخبارية السعودية