تونس.. المخابز تعلّق الإضراب وتعلن عن موعد جديد لاستئنافه

أكد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز في تونس محمد بوعنان، تعليق إضراب المخابز حتى 10 يناير 2023، بعد أن كان قد نفى في وقت سابق تعليق الإضراب.

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ويأتي الإلغاء إثر تلقى الغرفة وعودا حكومية بمعالجة الملفات العالقة، حسب تصريح بوعنان.

ودخلت المخابز المصنفة في إضراب يوم الأربعاء 7 ديسمبر، على خلفية مطالبتها بمستحقاتها المتخلدة بذمة الدولة والبالغة 251 مليون دينار.

وكان أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز الصادق الحبوبي، قد صرح لـ"موزاييك" الثلاثاء، بأن الدولة لم تترك أمامهم أي خيار سوى إيقاف النشاط والدخول في إضراب مفتوح عن العمل سيتواصل إلى حين تسوية الديون المتراكمة.

وأكد أنهم باتوا عاجزين عن تغطية تكاليف الإنتاج ومحاصرة الدائنين لهم من عمال وقباضات مالية وضمان اجتماعي وغيرهم.

المصدر: "موزاييك"