تونس.. رئيسة الوزراء تلتقي مسؤولا بمجلس الأمن القومي الأمريكي

التقت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، يوم الأربعاء منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك.

إقرأ المزيد

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، إلى جانب آخر مستجدات السياسية والاقتصادية المقبلة في تونس.

وأعربت بودن، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة التونسية، عن رغبة الجانب التونسي في مزيد تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الولايات المتحدة، مستعرضة آخر مستجدات الإعداد للاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات التشريعية واستكمال مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

من جانبه أكد المسؤول الأمريكي أهمية مشاركة تونس في أعلى مستوى في القمّة الأمريكية - الإفريقية التي ستستضيفها واشنطن في منتصف ديسمبر الجاري، معتبرا أن هذه القمّة تعد فرصة سانحة لمزيد تدعيم علاقات التعاون الثنائي والثلاثي بين تونس والولايات المتحدة والقارة الإفريقية.

وقد حضر اللقاء، وفق البلاغ، وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومن الجانب الأمريكي مدير شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي جيريمي بارنت، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يال لمبارت، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى تونس بالنيابة، ناتاشا فرانشيسكي.

المصدر: وكالات