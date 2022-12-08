الأمن الجزائري يكشف جريمة استغلال جنسي لتلاميذ الابتدائي (فيديو)

كشف الأمن الجزائري ملابسات جريمة استغلال التلاميذ جنسيا عبر "فيسبوك"، ونشر إفادات المتهمين.

ونشرت مديرية الشرطة فيديو مصور تضمن شهادات حية للضالعين في القضية والذين ينشطون ضمن شبكة دولية.

وحسب التقرير فقد مكنت التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة من تحديد هوية الأشخاص الضالعين وراء هذه الشبكة والمقدر عددهم 20 شخصا.

وتتراوح أعمار المتهمين الذين ينشطون ضمن شبكة دولية بين 18 سنة و29 سنة، من بينهم 11 مسيرا و7 أعضاء، بالإضافة إلى شخصين من دولة المغرب تمثل دورها في المشاركة بتسيير هذه المجموعات ونشر المضامين المسيئة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بالتنسيق مع الجهات القضائية تم تقديم 16 شخصا مشتبه فيهم أمام العدالة، عن تهمة محاولة النيل من الحياة الخاصة للأطفال بنشر وبث صور ونصوص من شأنها الإضرار بهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتحريض الغير على استغلالهم وإغرائهم في مسائل منافية للآداب والنظام العموميين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت المديرية في بيان "ترقبوا تفاصيل المخطط الشيطاني لقضية الاستغلال الجنسي لأطفال الابتدائي عبر موقع التواصل الإجتماعي "facebook" الذي نسجت خيوطه انطلاقا من المغرب، مدعوم بشهادات حية للضالعين في القضية".

ويوم الثلاثاء، كشف الأمن الوطني الجزائري عن وجود شبكة إجرامية تستغل التلاميذ جنسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضم مغاربة.

من بينها شخصين من جنسية مغربية:

🔴#الأمن_الوطني يفكك شبكة إجرامية تحرض على الاستغلال الجنسي للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/lTI0Oyzorl — الشرطة الجزائرية (@AlgeriePolice) December 6, 2022

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية