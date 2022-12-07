العراق.. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يصدر بيانا بخصوص أحداث الناصرية

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول يوم الأربعاء بيانا خاصا حول أحداث الناصرية.

وذكر رسول في بيان أن "التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي وأن هناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين".

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وقال إنه "وبعد الأحداث الجارية في محافظة ذي قار، وجه القائد العام للقوات المسلحة، بإرسال لجنة أمنية عليا للتحقيق ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط ضحايا منهم ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم ومن أي جهة كانت".

وشدد على أن القوات الأمنية هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين السلميين، وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق المطالب الجماهيرية.

كما دعا "المتظاهرين إلى الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الامنية والالتزام التام بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي وجدت لحمايتهم".

كما طالب بكشف العناصر المغرضة وأصحاب الأجندات التي تسعى لتصعيد الموقف الأمني وإخراج التظاهرات عن مسيرتها السلمية.

نهيب بالمتظاهرين الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الامنية والالتزام التام بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي وجدت لحمايتهم وعلى الجميع كشف العناصر المغرضة وأصحاب الاجندات التي تسعى لتصعيد الموقف الأمني وإخراج التظاهرات عن مسيرتها السلمية . — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 7, 2022

المصدر: RT