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تونس.. سعيد يستقبل ممثلا عن مجلس الأمن القومي الأمريكي ويوضح تصوره للإصلاحات في البلاد (فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. سعيد يستقبل ممثلا عن مجلس الأمن القومي الأمريكي ويوضح تصوره للإصلاحات في البلاد (فيديو)
RT / Presidence.tn
الرئيس التونسي قيس سعيّد يستثبل منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك
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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأربعاء بقصر قرطاج، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن كان هذا اللقاء مناسبة لبيان الموقف التونسي من الإصلاحات التي تستجيب لمطالب المواطنين وتجسيدها في إطار جديد وبناء على تصوّر مختلف عن التصورات السائدة.

وأضافت أن المحادثة كانت مناسبة للتطرّق إلى جملة من الملفات ذات الصلة بروابط الصداقة بين البلدين وعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها في عدة مجالات.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

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