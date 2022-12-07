فرنسا تشيد باتفاق السودان: "يجب أن يسفر عن حكومة مدنية بأسرع وقت"

أشادت فرنسا بالتوقيع على "الاتفاق الإطاري" بين العسكريين وجزء كبير من المعارضة المدنية، والذي يمهد للخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ عام 2021، ووصفته بأنه "تقدم مهم" في هذا الاتجاه.

وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان إن الاتفاق "يمثل تقدما مهما بغية استئناف السودان عملية الانتقال الديمقراطي التي علقت منذ أكثر من عام، ويجب أن يؤدي هذا التوقيع إلى تعيين حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن".

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وحسب "وكالة السودان للأنباء" (سونا)، فقد "جددت فرنسا استعدادها لمواكبة الأطراف السودانية في سبيل إبرام اتفاق سياسي نهائي يؤكد استئناف عملية الانتقال الديمقراطي التي استهلت في عام 2019 ويحدد جدولا زمنيا انتخابيا واضحا".

وجددت باريس "حرصها على تطلعات السودانيين الديمقراطية"، وأعربت "عن استعدادها لاستئناف انخراطها الكامل في التعاون مع السلطات السودانية فور تعيين الحكومة".

وأثنت فرنسا كذلك على الالتزام المشترك بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذي أفضى إلى توقيع هذا الاتفاق بدعم من الشركاء الدوليين.

المصدر: وكالة السودان للأنباء