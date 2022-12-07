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تونس.. إحباط مخطط إرهابي استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية جنوب البلاد

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تونس.. إحباط مخطط إرهابي استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية جنوب البلاد
Globallookpress
تونس.. إحباط مخطط إرهابي استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية جنوب البلاد
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أحبطت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في تونس مخططا إرهابيا كان يستهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس جنوب تونس.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان: "تمكنت وحدات إدارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني وفي إطار عملية استباقية وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري سبق قضائه لعقوبة سجنية من أجل التورط في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية". 

وأضافت أن المخطط يتمثل في استهداف إحدى الوحدات الأمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس. 

وأفادت بأنه وإثر ختم الأبحاث وإحالة المشتبه به على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

تونس.. إحباط مخطط إرهابي استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية جنوب البلاد

المصدر: RT

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