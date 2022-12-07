العراق.. حكومة إقليم كردستان تصدر بيانا حول اعتداءات تعرض لها فلاحون بمحافظة كركوك

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بيانا حول الاعتداءات التي تعرض لها فلاحون أكراد في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وقال رئيس الحكومة في البيان: "إن الاعتداء على الفلاحين والمزارعين الكرد في حدود قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك، يشكل مصدر قلق بالغ".

ودعا الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب الاتحادي، إلى الإسراع لإنهاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلاحون الكرد في داقوق ومناطق أخرى من كركوك، التي ينفذها أشخاص متنفذون، محاولين إخراج الأكراد والاستيلاء على أراضيهم الزراعية ومصادرتها، بما يتنافى مع الشرع والقانون.

وأضاف مسرور بارزاني أن هذه الممارسات تتعارض تماما مع مبادئ التعايش السلمي وفقرات المادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وشدد على ضرورة أن تضع المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية حدا لمثل هذه الانتهاكات.

المصدر: RT